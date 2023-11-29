Παριστάνοντας τον λογιστή κατάφερε να πάρει μέσα σε λίγα λεπτά τις οικονομίες μίας ζωής από έναν ηλικιωμένο στα Χανιά.

Ο επιτήδειος έπεισε τον 91χρονο Χανιώτη να προχωρήσει στις διαδικασίες μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή προκειμένου να του πιστωθεί το ποσό από το market pass και μάλιστα ζήτησε και τη βοήθεια της κόρης του.

Λίγα λεπτά αργότερα 12.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά από το λογαριασμό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Νοεμβρίου και καταγγέλθηκε χθες στην αστυνομία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.