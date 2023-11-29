Λογαριασμός
Με πρόσχημα το Market Pass «άρπαξαν» 12.000 ευρώ από λογαριασμό 91χρονου στα Χανιά

Έκαναν «φτερά» οι οικονομίες ενός 91χρονου Χανιώτη

απάτη

Παριστάνοντας τον λογιστή κατάφερε να πάρει μέσα σε λίγα λεπτά τις οικονομίες μίας ζωής από έναν ηλικιωμένο στα Χανιά.

Ο επιτήδειος έπεισε τον 91χρονο Χανιώτη να προχωρήσει στις διαδικασίες μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή προκειμένου να του πιστωθεί το ποσό από το market pass και μάλιστα ζήτησε και τη βοήθεια της κόρης του.

Λίγα λεπτά αργότερα 12.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά από το λογαριασμό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Νοεμβρίου και καταγγέλθηκε χθες στην αστυνομία.

Πηγή: cretapost.gr

