Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα 3 οχημάτων στην Τσιμισκή – Ένας τραυματίας

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή, στη συμβολή της με την οδό Γούναρη στις 9 το πρωί.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά έως το ύψος της ΧΑΝΘ γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

