Θεσσαλονίκη: Αυξημένη 25% η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία και τα χριστουγεννιάτικα είδη

Ζαβολιάρηδες σοκολατένιοι τάρανδοι που μόλις έφτασαν από τον Βόρειο Πόλο, χριστουγεννιάτικα καρουζέλ με υπέροχες λιχουδιές, σοκολατένια σπίρτα εμπνευσμένα από το παραμύθι «το κοριτσάκι με τα σπίρτα», χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ με μελομακάρονα, πολύχρωμα και λαμπερά στολίδια σε πρωτότυπα σχέδια, χριστουγεννιάτικα δέντρα για όλα τα γούστα, ευφάνταστες βιτρίνες και βέβαια τα παραδοσιακά εδέσματα -μελομακάρονα και κουραμπιέδες, συνθέτουν ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και η Θεσσαλονίκη ήδη άρχισε να μετράει αντίστροφα. Μπορεί το κέντρο της πόλης να μην έχει «φορέσει» ακόμα τα γιορτινά του, ωστόσο εορταστικές πινελιές έχουν ήδη αλλάξει το σκηνικό. Ένας γιγάντιος αρκούδος, ύψους 5 μέτρων, δεσπόζει επιβλητικά δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην «καρδιά» της κεντρικής αγοράς «Μοδιάνο», κλέβοντας τις εντυπώσεις, ενώ σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων βάζουν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση επισκέπτες και κατοίκους της πόλης.

Πρωτότυπες γλυκές προτάσεις - Αύξηση 25% στην κίνηση στα ζαχαροπλαστεία

«Φέτος η κίνηση είναι ήδη αυξημένη περίπου 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά» σημείωσε ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου Γιώργος Αυγέρος και αναφερόμενος στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών, που είναι και οι πιο πρωτότυπες γιορτινές προτάσεις, είπε: «Εμείς απευθυνόμαστε περισσότερο στα παιδιά που λατρεύουν τα Χριστούγεννα. Έτσι, φέτος έχουν γίνει ανάρπαστοι οι ζαβολιάρηδες σοκολατένιοι τάρανδοι και οι πιγκουίνοι που δημιουργήσαμε, τα σοκολατένια σπίρτα από το γνωστό παραμύθι που επιλέγουν να αγοράσουν ως πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δώρο σε μία ωραία συσκευασία. Επίσης έχουμε φτιάξει τα μαγικά λαμπιόνια, καρουζέλ με υπέροχα γλυκίσματα και ένα ολόκληρο χωριουδάκι από κουτιά, που είναι γεμάτα με πάρα πολλά σοκολατένια τρουφάκια, μπισκότα και στολίδια».

Οι τιμές στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά αυξήθηκαν 8%

Οι τιμές στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα φέτος θα είναι αυξημένες καθώς όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος αρτοποιών Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Κουκουμέρια, οι συνεχείς αυξήσεις στο λάδι, το βούτυρο, το μέλι και τους ξηρούς καρπούς, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες κατά ένα ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η κ. Κουκουμέρια, η αύξηση είναι 7% με 8% και οι τιμές διαμορφώνονται για τα μελομακάρονα από 12 έως 14 ευρώ, ενώ πέρυσι κόστιζαν από 11 έως 13 ευρώ και οι κουραμπιέδες από 13 έως 16 ευρώ που είχαν πέρυσι, φέτος έφτασαν να πωλούνται από 14 έως 18 ευρώ καθώς το βούτυρο αυξήθηκε περίπου 30%.

Βέβαια γι' αυτούς που επιλέγουν πιο ξεχωριστές γεύσεις στους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα θα κληθούν να βάλουν το χέρι βαθύτερα στην τσέπη. «Οι χειροποίητοι κουραμπιέδες φτάνουν τα 21,95 ευρώ το κιλό, ενώ τα μελομακάρονα με επικάλυψη από βελγική σοκολάτα 23,95 ευρώ το κιλό» σημειώνει ο Νικολάι Νικολάεβ, υπεύθυνος ζαχαροπλαστείου.

Μακαρόν και cupcakes έχουν την τιμητική τους στα στολίδια - Αύξηση 20% στην κίνηση

«Φέτος κερδίσουν τις καρδιές των καταναλωτών σίγουρα τα γλυκά και κάποια σχέδια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Υπάρχει μία τάση στο πιο μοντέρνο στολίδι που μοιάζει με έργο τέχνης. Όπως τα μακαρόν, cupcakes, ντόνατ, τούρτες, καραμέλες και σε χρώματα ροζ και παστέλ, όλα από φυσητό γυαλί» επισημαίνει ο Θεόδωρος Κελεσίδης, ιδιοκτήτης καταστήματος με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σημειώνει, ωστόσο, πως παραμένει και η αγάπη για το παραδοσιακό στολίδι, που η τιμή του ξεκινάει από ένα ευρώ και μπορεί να φτάσει, αν είναι συλλεκτικό, μέχρι και 50 ευρώ.

«Φέτος συνεργαζόμαστε και με μία οικογενειακή εταιρεία, οικοτεχνία από την Πολωνία, με παράδοση 100 ετών στην κατασκευή χειροποίητων στολιδιών. Στα χέρια τους έχουν σχέδια από στολίδια από το 1800!» τονίζει ενθουσιασμένος και περιγράφει πως «υπάρχουν στολίδια που αναπαριστούν σπιτάκια, καρουζέλ, τζάκι, ένα εντυπωσιακό ρολόι - κούκος, που έμεινε μόνο ένα, βέσπα, ποδήλατα με δώρα και ένα vintage ραδιόφωνο, το οποίο πραγματικά είναι έτοιμο να παίξει».

Κοκτέιλ «christmas spirit» με γεύση μελομακάρονο, η πρόταση για τα Χριστούγεννα

Γι' αυτούς που ...νυχτοπερπατούν, υπάρχουν και οι χριστουγεννιάτικες προτάσεις σε κοκτέιλ, όπως το «christmas spirit» με γεύση μελομακάρονο. «Η φετινή πρόταση είναι ένα old fashion κοκτέιλ. Ουίσκι με μέλι, που το παρασκευάζουμε μαζί με μελομακάρονο. Το σερβίρουμε με ένα μεγάλο κομμάτι πάγου για να μην λιώνει και να μη νερώνει και το γαρνίρουμε με crunchy μελομακάρονο» εξηγεί ο ιδιοκτήτης μπαρ και μπαρτέντερ Αργύρης Μαστρογιαννίδης.

Υποτονική η κίνηση στον ρουχισμό και την υπόδηση

«Γενικά η κίνηση είναι περισσότερο υποτονική από άλλες χρονιές, πολλοί επιλέγουν να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές αγορές από το να επισκεφθούν τα φυσικά καταστήματα, με αποτέλεσμα η κίνηση να έχει μειωθεί κατά 20% στον ρουχισμό και μέχρι και 30% στην υπόδηση» υπογραμμίζει ο Θόδωρος-Νίκος Χιονίδης, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και εξηγεί ότι «τα online καταστήματα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις που δύσκολα μπορούμε να ακολουθήσουμε κι όπως είναι φυσικό, οι καταναλωτές επιλέγουν τις ηλεκτρονικές αγορές».

«Τα περισσότερα καταστήματα παρουσιάζουν μείωση στην κίνηση, με τις τιμές στα προϊόντα να είναι χαμηλότερες σε σχέση με περσινή χρονιά και με μεγαλύτερες εκπτώσεις για να προσελκύσουμε κόσμο στην ένδυση και την υπόδηση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης καταστήματος ένδυσης και υπόδησης Χρήστος Χατζηνικολάου.

