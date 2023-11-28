Το ποσό των 3.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσει από τον τραπεζικό λογαριασμό 32χρονηςστην Πάτρα, απατεώνας με το πρόσχημα της επιδότησης λαδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά και επικαλούμενος ονόματα γνωστών της προσώπων, υποσχέθηκε πως θα τη βοηθήσει να πάρει την επιδότηση.

Η νεαρή, έχοντας πεισθεί για τις προθέσεις του, μετέβη σε ΑΤΜ της Εθνικής στα Ζαρουχλέικα, πληκτρολόγησε αριθμούς καθ’ υπόδειξή του, δίνοντας εν αγνοία της εντολή για τη μεταφορά χρημάτων.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες Δευτέρα 27/11/2023 στην Ασφάλεια Πατρών και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου δράστη για απάτη.

