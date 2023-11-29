Ένας ακόμη μέλος της σπείρας που είχε ρημάξει με διαρρήξεις σπιτιών, επιχειρήσεων και οχημάτων στη βόρεια Ελλάδα ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 27χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2022-Φεβρουαρίου 2023 προέβη σε 1 ληστεία, 1 διάρρηξη εταιρείας, 64 διαρρήξεις οικιών και 18 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, από τις περιοχές Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας και Καβάλας, με τη λεία τους να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, καθώς επίσης ότι, τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είναι προσωρινά κρατούμενοι σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

