Συνελήφθη 47χρονη στο Πέραμα για απάτη και πλαστογραφία

Συνελήφθη από αστυνομικούς στο Πέραμα 47χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση για απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση που επισύρει ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Φέρεται να άνοιξε λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα πλαστογραφώντας την υπογραφή και χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία συγγενικού της προσώπου.

Έλαβε καταναλωτικά δάνεια και εξέδωσε ακάλυπτες επιταγές στο όνομα του συγγενικού της προσώπου, πραγματοποιώντας αγορές διαφόρων αγαθών και ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.