Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στα Τεμένια του δήμου Καντάνου Σελίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά έκαιγε σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στους οικισμούς Μάζα και Τεμένια ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν τουλάχιστον 15 οχήματα με 40 πυροσβέστες, οι οποίοι για τουλάχιστον 6 ώρες επιχειρούσαν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίς το βραδυ κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά η οποία η είχε κατακάψει χορτολιβαδική έκταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.