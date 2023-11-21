Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά έκανε στάχτη χορτολιβαδική έκταση στο Σέλινο Χανίων

Επί ποδός τέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή του δήμου Καντάνου Σελίνου

Χανιά

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στα Τεμένια του δήμου Καντάνου Σελίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά έκαιγε σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στους οικισμούς Μάζα και Τεμένια ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν τουλάχιστον 15 οχήματα με 40 πυροσβέστες, οι οποίοι για τουλάχιστον 6 ώρες επιχειρούσαν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίς το βραδυ κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά η οποία η είχε κατακάψει χορτολιβαδική έκταση.

Πηγή: flashnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Χανιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark