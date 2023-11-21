Λογαριασμός
Viral το μήνυμα μαθητών που κάνουν αποχή από τα γερμανικά γιατί θέλουν γαλλικά: «Συγγνώμη κυρία αλλά θα βγούμε έξω»

Το ευγενικό μήνυμα των μαθητών δημοτικού στα Χανιά κάνει το γύρο του διαδικτύου 

αποχή

Αποχή από το μάθημα των Γερμανικών αποφάσισε η πλειοψηφία των μαθητών της πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου Χρυσοπηγής, κι αυτό γιατί είχαν επιλέξει το μάθημα των γαλλικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έγραψαν οι μαθητές στη δασκάλα των γερμανικών, ζητώντας συγγνώμη:

αποχή

Όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, τα παιδιά παρά την επιθυμία τους διδάσκονται γερμανικά.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την έλλειψη εκπαιδευτικού Γαλλικών και  σκοπεύουν να συνεχίζουν την αποχή τους.

Πηγή: zarpanews.gr

