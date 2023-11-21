Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βέροια: Στις φλόγες διαμέρισμα τα ξημερώματα – Απεγκλωβίστηκε 70χρονος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στη Βέροια

πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στη Βέροια.

Γύρω στη 01:30, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Μιαούλη.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Μάλιστα οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν από το διαμέρισμα έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά διαμέρισμα Βέροια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark