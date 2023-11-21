Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στη Βέροια.

Γύρω στη 01:30, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Μιαούλη.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Μάλιστα οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν από το διαμέρισμα έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

