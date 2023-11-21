Λογαριασμός
Αθάνατο ελληνικό δημόσιο: Εστάλη κλήση σε άνθρωπο που πέθανε πριν από 20 χρόνια

Η κλήση τον καλεί να παραστεί στο δικαστήριο διαφορετικά θα δικαστεί...ερήμην

δικαστήριο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό της Αχαΐας, όταν ένας άντρας έλαβε κλήση για τον πατέρα του που έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια.

Ο γιος του έλαβε προ ημερών, το έγγραφο που το Δικαστήριο τον καλεί στο εδώλιο, καθώς δεν ανανέωσε την άδεια κυνηγετικής καραμπίνας που κατείχε.

κλήση

Σύμφωνα με το tempo24.news  η κλήση καλεί τον θανόντα να παραστεί στο δικαστήριο στις 15 Δεκεμβρίου 2023 διαφορετικά θα καταδικαστεί ερήμην. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει αποδημήσει το 2003.

