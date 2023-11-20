Συναγερμός στην πυροσβεστική Χανίων σήμανε σήμερα στις 9:00 το πρωί καθώς, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπιασε φωτιά, γνωστό εστιατόρια στην παραλία στο Μαράθι.

Μάλιστα, ισχυρές δυνάμεις της Π.Υ. Χανίων με 3 οχήματα και 10 υπαλλήλους έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για το γνωστό κατάστημα εστίασης στο Μαράθι έγινε τεράστια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς από την πυροσβεστική, ενώ όπως είναι εμφανές και από τις φωτογραφίες και το βίντεο του Flashnews.gr, καταστράφηκε ολοσχερώς ο εξωτερικός του χώρος που η υποδομή του ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό της από ξύλο.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, ωστόσο, φαίνεται ότι παραμερίζεται η πιθανότητα να υπήρξε εμπρησμός, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μάλιστα, νεότερες πληροφορίες του Flashnews.gr αναφέρουν ότι υπάρχει μαρτυρία στην πυροσβεστική ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε με κάποιο τρόπο που αναμένεται να διευκρινιστεί στη διάρκεια εργασιών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης είχε ανακαινιστεί από τους ιδιοκτήτες της πριν από έναν περίπου χρόνο.

