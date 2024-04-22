Υπάλληλος του δήμου Προποντίδας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με φτυάρι από τουλάχιστον δύο άτομα, την ώρα που επιθεωρούσε αντιπλημμυρικό έργο στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Ο 42χρονος δημοτικός υπάλληλος, με ειδικότητα υδραυλικού, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, 51 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε κι ένας 25χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και βία κατά υπάλληλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

