«Πληθαίνουν οι υποθέσεις μεταβίβασης τραπεζικών οφειλών κατόπιν αποδοχής κληρονομιάς εν αγνοία των καταναλωτών. Έξι χρόνια μετά, νεαρός σε ηλικία, καταναλωτής ανακάλυψε χρέη που είχαν μεταβιβαστεί σε αυτόν μετά την απώλεια του γονέα του».

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ (ΕΕΚΕ) προσθέτοντας πως «με την υποστήριξη και την καθοδήγησή της αναζητήθηκαν συστηματικά ενδεχόμενα χρέη σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα, με σκοπό τη ρύθμισή τους, και αποκαλύφθηκαν ακόμα τέσσερις δανειακές υποχρεώσεις από τις οποίες η ΕΕΚΕ κατάφερε τη διαγραφή ποσού ύψους 5.953 ευρώ».

Η ένωση υπενθυμίζει στους καταναλωτές, με αυτή την αφορμή, πως:

- μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου και εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών (οπότε μετά επέρχεται η σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς), ο κληρονόμος πρέπει να ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση του θανόντος και ιδίως να διαπιστώσει αν υπάρχουν οφειλές σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ, πιστωτικά ιδρύματα (δάνεια κλπ.). Κι αυτό γιατί, σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, θα ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομούμενου και με την προσωπική του περιουσία.

- Αν παρά ταύτα, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης, είναι σκόπιμο να γίνεται αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Αυτή η δήλωση γίνεται στο Ειρηνοδικείο εντός της προθεσμίας αποποίησης και αποτέλεσμα έχει τον περιορισμό της ευθύνης του για τα χρέη της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομιάς και όχι και με την προσωπική του περιουσία.

Ακολουθεί (με απόφαση του Ειρηνοδίκη) η απογραφή της κληρονομιάς η οποία ενσωματώνεται σε έκθεση και αποτελεί επίσημο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ο κληρονόμος, λοιπόν, που αποδέχθηκε την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονομιάς, αλλά εξακολουθεί να ευθύνεται για αυτά, έως το ενεργητικό της κληρονομιάς, χωρίς δηλαδή να ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία.

Οι πιστωτές δε, μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από την απογραφείσα περιουσία.

Τέλος, η ΕΕΚΕ, υπενθυμίζει ότι παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

