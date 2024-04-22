Πτώση άνδρα από τον Λευκό Πύργο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από 30 μέτρα ύψος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χάνοντας τελικά την ζωή του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν αμέσως στο σημείο, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να προσπαθούν να τον επαναφέρουν, καθώς ο άνδρας ήταν αναίσθητος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας φαίνεται να μπήκε κανονικά από την είσοδο, αφού έκοψε εισιτήριο, και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, από όπου και βρέθηκε στο κενό. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τη διάρκεια της πτώσης το σώμα του χτύπησε στα κλαδιά των δέντρων και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.