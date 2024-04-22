Λογαριασμός
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο - Βίντεο

Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χάνοντας τελικά την ζωή του

ανδρας θεσσαλονίκη

Πτώση άνδρα από τον Λευκό Πύργο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από 30 μέτρα ύψος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χάνοντας τελικά την ζωή του. 

Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν αμέσως στο σημείο, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να προσπαθούν να τον επαναφέρουν, καθώς ο άνδρας ήταν αναίσθητος. 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας φαίνεται να μπήκε κανονικά από την είσοδο, αφού έκοψε εισιτήριο, και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, από όπου και βρέθηκε στο κενό. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τη διάρκεια της πτώσης το σώμα του χτύπησε στα κλαδιά των δέντρων και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος.

