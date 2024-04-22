Χάος επικράτησε σήμερα στα δικαστήρια του Βόλου με αφορμή τη δίκη των Θωμά Κλημόπουλου και Αρ. Φραγκουδάκη, μετά από μήνυση δημοτικών συμβούλων της παράταξης Μπέου, για την πρόκληση επεισοδίων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου το 2017.

Μετά από ολιγόωρη διακοπή της δίκης, η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε στην έδρα πώς ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο κ. Φραγκουδάκης, αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω υπέρτασης και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Ακολούθησε έντονος διάλογος της κ. Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο του Δικαστηρίου, επειδή της έδωσε μόνο δύο λεπτά για να καταθέσει την δήλωση της. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την πρόεδρο πως εκείνη προκάλεσε νωρίτερα ακραία ένταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο ο Αρ. Φραγκουδακης. «Διεκδίκησε τα δικαιώματα του και ηθελημένα του προκαλέσατε βλάβη. Στοχοποιήσατε κατηγορουμένους για πολλοστή φορά. Είστε το δικαστήριο του δημάρχου», είπε και υπέβαλε γραπτό αίτημα ζητώντας να ενημερωθεί γιατί εξετάστηκαν 5 μάρτυρες χωρίς να είναι η ίδια παρούσα.

«Συμπεριφέρεστε ως δικαστής που λαμβάνει εντολές από τον Αχ. Μπέο και περιφρονεί τους κατηγορουμένους», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στην πρόεδρο του Δικαστηρίου και ζήτησε να διακοπεί η δίκη ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση υγείας του κ. Φραγκουδάκη. Επίσης, κάλεσε την πρόεδρο να δηλώσει την σχέση της με τον Βασίλη Ζαχείλα που ξυλοκόπησε δημοτικό σύμβουλο της ΛΑΣ και ζήτησε να απέχει από το δικαστήριο γιατί, όπως είπε, έχει μεροληψία υπέρ του Αχ. Μπεου. «Είστε ακραία υποτελής στη δημοτική αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη πάντα στην πρόεδρο της έδρας.

Στο μεταξύ, απορρίφθηκε αίτημα διακοπής για διαταραχή υγείας του Αρ. Φραγκουδακη, όπως επίσης απορρίφθηκε το αίτημα να επανεξεταστούν οι πέντε μάρτυρες.

Ακολούθησε η έκρηξη του εισαγγελέα της έδρας σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το αίτημα αποχής της προέδρου, με την κ. Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της προέδρου της έδρας ενώπιον της εισαγγελέα και της αστυνομικής αρχής, γιατί παραβιάζει το καθήκον της και εκτρέπεται σε δικονομικές εντολές προς υπεράσπιση. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε διακοπή 10 λεπτών για την υποβολή της μήνυσης.

Δείτε βίντεο με την δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου:

Με την επανέναρξη της δίκης, η πρόεδρος της έδρας ζήτησε να ενημερωθεί από το Τμήμα Μηνύσεων εάν κατατέθηκε μήνυση εναντίον της και η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως η πρόεδρος γελοιοποιεί την διαδικασία.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπέβαλλε αίτημα εξαίρεσης της προέδρου. Την κατήγγειλε επίσης για το γεγονός ότι κάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης και της εισαγγελέα της έδρας και δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την πρόεδρο ως δικαστή. Ακολούθησε νέα διακοπή της επεισοδιακής δίκης.

Όταν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης που κατέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου και κλήθηκε να καταθέσει ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Δ. Λιβογιάννης, ο οποίος ήταν εκείνος που υπέβαλε μήνυση στους κ.κ. Φραγκουδάκη και Κλημόπουλο, γεγονός που εξόργισε την συνήγορο υπεράσπισης. Η κ. Κωνσταντοπούλου εκτίμησε πως, εφόσον δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης, δεν μπορούσε να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία. Η πρόεδρος της αφαίρεσε τον λόγο και ξεκίνησε να εξετάζει τον μάρτυρα. Ο κ. Λιβογιάννης, παρότι μήνυσε τους κατηγορουμένους γιατί υποτίθεται έκλεισαν την πόρτα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου σε ώρα έντασης, κατέθεσε πώς ουδέποτε τους είδε να το πράττουν. Παραδέχτηκε, δηλαδή, σαφώς, όπως και οι προηγούμενοι μάρτυρες κατηγορίας, πως με την μήνυση τους συκοφάντησαν. Η πρόεδρος δεν επέτρεψε στην κ. Κωνσταντοπούλου να εξετάσει τον μάρτυρα και κάλεσε τον έτερο μηνυτή Α. Ζέρβα. Η Κωνσταντοπούλου υπέβαλλε νέο αίτημα εξαίρεσης καταγγέλλοντας πως ο κ. Λιβογιάννης είχε γνωριμία με την πρόεδρο, γεγονός που όπως κατήγγειλε το έχουν αποκρύψει.

Νέο αίτημα εξαίρεσης κατατέθηκε και εναντίον της εισαγγελέα, γιατί δεν επέτρεψε την εξέταση μαρτύρων, με την κ. Κωνσταντοπούλου να επαναλαμβάνει ότι το δικαστήριο σέρνεται πίσω από τον Αχ. Μπεο. Τα αιτήματα απορρίφθηκαν και συνέχισε να καταθέτει ο μηνυτής Αν. Ζέρβας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θυμάται καν αν έκλεισε κάποιος την πόρτα του δημοτικού συμβουλίου στην επίμαχη επεισοδιακή συνεδρίαση. Και ο ίδιος, παρότι μήνυσε τους Φραγκουδάκη και Κλημόπουλο, αρνήθηκε πως τους είδε να πράττουν οποιαδήποτε ενέργεια παρακώλυσης της συνεδρίασης του συμβουλίου ή βιαιοπραγία. Μάλιστα, δήλωσε πως ούτε καν θυμάται τι είχε γίνει μέσα στον χαμό. Η πρόεδρος δεν επέτρεψε τις ερωτήσεις στον μάρτυρα από την κ. Κωνσταντοπούλου, με την συνήγορο να φωνάζει …”ντροπή”. Ερωτήσεις στον κ. Ζέρβα έγιναν από τον κ. Κλημοπουλο, αλλά η πρόεδρος απαγόρευσε να δοθούν απαντήσεις. Επίσης, ζήτησε να κρατηθούν για ψευδορκία οι μάρτυρες που μήνυσαν τους κατηγορουμένους.

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η κατάθεση του Αρ. Σαββάκη, ο οποίος δεν θυμόταν καν ότι είχε καταθέσει εναντίον των κατηγορουμένων στην προανάκριση. Σε κάθε ερώτηση που έγινε στον μάρτυρα από την κ. Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος απαγόρευε τις απαντήσεις. Έξαλλη η Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε την κατάθεση νέας μήνυσης εναντίον της προέδρου. Στο μεταξύ, ζήτησε να υποβάλει ερωτήσεις στον μάρτυρα ο κ. Κλημοπουλος και η πρόεδρος, μόλις έγινε η πρώτη ερώτηση που αφορούσε την αιτία της επεισοδιακής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου το 2017, ζήτησε να μην υπάρξει απάντηση. Σε δεύτερη ερώτηση για το εάν απαγόρευσαν στον κ. Σαββάκη οι κατηγορούμενοι να βγει από την αίθουσα, ο τελευταίος απάντησε προκλητικά πως δεν τους θυμόταν παρότι τους μήνυσε.

Η δίκη συνεχίστηκε με εξέταση της κ. Δέσποινας Κότογλου, η οποία επίσης δήλωσε πως δεν θυμόταν τι έγινε το 2017, αλλά εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ όλοι οι μάρτυρες δήλωναν “αμνησία” και ευτέλιζαν την διαδικασία, δεν ρωτήθηκε κανείς για ποιον λόγο μήνυσαν τους κατηγορουμένους. Απορία για την διαδικασία που ακολουθήθηκε εξέφρασε ο κατηγορούμενος κ. Κλημοπουλος, καθώς δεν λάμβανε καμία απάντηση για ποιον λόγο τελικά μηνύθηκε. “Για ποιον λόγο βρισκόμαστε εδώ κυρία Πρόεδρε; Γιατί δεν με αφήνετε να ρωτήσω” αναρωτήθηκε ο κ. Κλημόπουλος.

Στο μεταξύ, η κ.Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αστυνομική διεύθυνση και ζήτησε να εφαρμοστεί αυτόφωρη διαδικασία εναντίον της προέδρου, ενώ η πρόεδρος εξέταζε τον κ. Στ. Παπαευσταθίου, με την εικόνα να παραπέμπει σε παρωδία.

Τα πρώην μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σ. Χαλαρη και Ν. Μορφογιάννη παραδέχτηκαν ότι μήνυσαν τους Κλημόπουλο και Φραγκουδάκη χωρίς αιτία. Δεν κατέγραψε η μνήμη τους εάν άσκησαν βία οι κατηγορούμενοι εναντίον τους. Στην Νατάσα Μορφογιάννη απαγορεύθηκε από την πρόεδρο να απαντήσει εάν θυμόταν πως κατέθεσε υπόμνημα κατά των κατηγορουμένων. Η αίθουσα πάγωσε όταν εκείνη την ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στην πρόεδρο την ρώτησε αν είναι πολλά τα λεφτά… υπονοώντας πως έχει χρηματισθεί.

