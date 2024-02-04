Σε πολύωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών- Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ, έχουν προχωρήσει από τις 10 το πρωί ελαιοπαραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Την ίδια ώρα, την Τρίτη θα αποφασίσουν για την πορεία των κινητοποιήσεων τους οι αγρότες απόλη τη χώρα, καθώς θα συνεδριάσει στην Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Μάλιστα, για αύριο, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στη Χαλκιδική - οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο της Γαλάτιστας - τονίζουν ότι σε συνεννόηση με την αστυνομία έχουν ήδη «κλειδώσει» την κάθοδό τους με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη και με προορισμό το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, όπου θέλουν επιδώσουν το ψήφισμα των διεκδικήσεών τους.

Τα αιτήματα των αγροτών Χαλκιδικής είναι οι αποζημιώσεις για την ακαρπία στην ελιά, το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, η επιστροφή 100% των επιδοτήσεων που κόπηκαν, η γρήγορη και δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, δασικοί χάρτες και επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στο νομό.

Επιστροφή στα μπλόκα μετά τη ΔΕΘ

Σε σταδιακή αποχώρηση από τη Θεσσαλονίκη και επιστροφή στα μπλόκα τους, προχωρούν σήμερα από τις 12.30 το μεσημέρι και μετά οι κινητοποιούμενοι της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι από την 1η Φεβρουαρίου έχουν σταθμευμένα 300 τρακτέρ επάνω στο πεζοδρόμιο του νότιου τόξου του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται η 30η επετειακή φετινή Agrotica της ΔΕΘ-Helexpo, που ρίχνει αυλαία σήμερα.

«Από νωρίς το μεσημέρι και μετά, σε συνεννόηση με την αστυνομία ώστε να μη δημιουργήσουμε κυκλοφοριακή επιβάρυνση, θα ξεκινήσουμε την αποχώρησή μας από τη ΔΕΘ και θα επιστρέψουμε πίσω στα μπλόκα μας τα οποία και θα ενισχύσουμε», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης, προσθέτοντας «θα γίνουν γενικές συνελεύσεις στις κατά τόπους περιοχές όπου έχουν στηθεί αγροτικά μπλόκα και φυσικά θα συμμετέχουμε όλοι με αντιπροσωπείες μας στην πανελλαδική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 6/2 στη Νίκαια της Λάρισας».

Σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία, οι του πρωτογενούς τομέα παραμένουν παρατεταγμένοι στα αγροτικά μπλόκα που έχουν στήσει και με γενικές τους συνελεύσεις θα καθορίσουν την επόμενή τους στάση, η οποία και όπως λένε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική τους συνάντηση στη Νίκαια Λάρισας.

Τονίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στον κόμβο των Μαλγάρων-παρατεταγμένα τρακτέρ στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη-, ενισχύεται σήμερα με αγρότες, κτηνοτρόφους και όχι μόνο από Ραχιά, Βαλμάδα, Χαλάστρα και Άδενδρο, ενώ επισημαίνεται ότι ολοένα και αυξάνουν τα σημεία στα οποία βγαίνουν με τα αγροτικά τους οχήματα οι του πρωτογενούς τομέα.

Οπως λένε, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών για στήριξη του πρωτογενούς τομέα «είναι ασπιρίνες για να απαλύνουν ελαφρά των πόνο τους» και δεν απαντούν στα τεκμηριωμένα αιτήματά τους, η ικανοποίηση των οποίων, όπως υποστηρίζουν, είναι θέμα επιβίωσής τους.

