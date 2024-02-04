Την κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών από τον πολίτη εντός της άνοιξης σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό έκδοσης των πιστοποιητικών δημοτολογίου σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διάστημα μόνον ενός μήνα, συγκεκριμένα τον περασμένο Δεκέμβριο, εκδόθηκαν συνολικά 176.645 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 41.070 πιστοποιητικά γέννησης, 1.087 πιστοποιητικά ιθαγένειας, 12.203 πιστοποιητικά εγγύτερων, 9.868 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 18.700 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 1.460 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης, 11.813 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, 33.306 αντίγραφα ποινικού μητρώου, 1.984 δηλώσεις απώλειας ταυτότητας, 1751 ονοματοδοσίες, 997 δηλώσεις βάπτισης, 250 άδειες πολιτικού γάμου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πιστοποιητικά που υπάρχουν σήμερα και εκδίδονται είναι εκατοντάδες και προέρχονται από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ έχουν εκδοθεί τελευταία 4 χρόνια περισσότερα από 8,6 εκατ. πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και περισσότερα από 2 εκατ. πιστοποιητικά γέννησης, χωρίς καν να υπολογίζονται αυτά που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους τους δήμους.

Τα πιστοποιητικά που αναμένεται να σταματήσουν να εκδίδουν οι πολίτες, καθώς δεν θα χρειάζεται, είναι τα πιστοποιητικά δημοτολογίου, όπως γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ιθαγένειας. Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν ότι στα σχέδια του υπουργού, Δημήτρη Παπαστεργίου είναι να εκδίδονται αυτόματα και να αντλούνται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς ηλεκτρονικά για λογαριασμό του πολίτη, ώστε να περιοριστεί η ψηφιακή γραφειοκρατία.

Όπως έχει τονίσει, ο κ. Παπαστεργίου το επόμενο βήμα που προγραμματίζει και ετοιμάζει το υπουργείο είναι από τη διακίνηση πιστοποιητικών να περάσουμε στην διακίνηση δεδομένων με τη σύμφωνη άδεια και έγκριση του πολίτη, ο οποίος θα λαμβάνει ένα sms στο κινητό του και θα απαντά καταφατικά δίνοντας την έγκρισή του στη δημόσια υπηρεσία να «τραβήξει» τα στοιχεία του.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο άμεσα, αφού όμως πρώτα γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, ζητούμενο είναι η κατάργηση να αρχίσει αφού πρώτα δοθεί ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο στις αρμόδιες υπηρεσίες για να προσαρμοστούν.

Όσον αφορά στη στρατηγική της κατάργησης έκδοσης και προσκόμισης των πιστοποιητικών δημοτολογίου από το gov.gr, όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, αυτή βασίζεται στη διευκόλυνση των πολιτών, στην εγκαθίδρυση ενός πιο φιλικού κράτους για τους Έλληνες, μιας πιο ευέλικτης δημόσιας διοίκησης με λιγότερη γραφειοκρατία, της επίλυσης των περιπτώσεων όπου η υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, αλλά και της εφαρμογή της αρχής «Μόνο 'Απαξ» που θα διακινεί πληροφορίες και όχι και σφραγίδες. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της κατάργησης και προσκόμισης πιστοποιητικών θα συντελέσει και στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τη δημόσια διοίκηση και για τους πολίτες.

