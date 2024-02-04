Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ψαρά από τον 'Αγιο Παντελεήμονα Αμύνταιου διεξάγονται από το βράδυ του Σαββάτου στη λίμνη Βεγορίτιδα. Συγγενής του 75χρονου ψαρά δήλωσε την εξαφάνισή του στις αστυνομικές αρχές όταν δεν επέστρεψε από το καθιερωμένο ψάρεμα στη λίμνη.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του στην οποία συμμετέχουν άνδρες της Πυροσβεστικής από την Πτολεμαΐδα και την Έδεσσα. Επίσης, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Θεσσαλονίκη με πλωτό σκάφος και δύτες αναμένεται να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες συμμετέχουν και ερασιτέχνες ψαράδες με τα σκάφη τους.

Πηγή: skai.gr

