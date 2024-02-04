Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ τα ξημερώματα σε διμοιρία των ΜΑΤ έξω από το ΑΠΘ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε τα ξημερώματα η στατική διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γεωργίου Βιζυηνού, απέναντι από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, όταν ομάδα ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ προς τη διμοιρία των αστυνομικών.

Για την επίθεση έγιναν 10 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ. Δύο από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

