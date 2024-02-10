Λογαριασμός
Χαλκίδα: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς κοντά στο Αφράτι

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης ο οποίος είναι κάτοικος Αφρατίου.

οχημα

Πυρκαγιά σε ΙΧ επιβατικό όχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 10/02 στην περιοχή Αφράτι του Δήμου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του eviathema.gr το όχημα άρχισε να φλέγεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην γέφυρα του Αφρατίου.

ευβοια

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν δύο αστυνομικοί της Τροχαίας καθώς και 5 πυροσβέστες και ένας εθελοντής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης ο οποίος είναι κάτοικος Αφρατίου.

Από τις αρχές διεξάγεται έρευνα για το αν πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια ή κάτι άλλο.

Πηγή: eviathema.gr

