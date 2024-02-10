Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι 4 συλληφθέντες ενός πρώην ηγετικού στελέχους της «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς», δύο μελών της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και ενός πορτιέρη γνωστού κλαμπ της Αθήνας από το Τμήμα Εκβιαστών το μεσημέρι της Παρασκευής, οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν εξελίξεις στην Greek Mafia.

Η μυστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα σπίτια των συλληφθέντων σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα στέφθηκε με επιτυχία έπειτα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία Εκβιαστών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί».

Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε πως βρέθηκαν μεταξύ άλλων μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ 2 κυτία καθώς επίσης και ακαριαίες θρυαλλίδες. «Θα πρέπει να φτάσουμε σε πληροφορίες στο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα και τα εκρηκτικά» ανέφερε η κυρία Δημογλίδου χωρίς να αποκλείσει να εμπλέκονται οι συλληφθέντες σε πρόσφατες υποθέσεις ενώ ανοιχτό άφησε και το ενδεχόμενο να ετοίμαζαν μια νέα επίθεση.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε να υπάρξουν και νέες συλλήψεις.

Ποιοι είναι οι 4 συλληφθέντες

Και οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται - κατά περίπτωση- για αδικήματα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Το πρώην στέλεχος των «Πυρήνων της Φωτιάς» έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για αναρχική τρομοκρατία και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους το 2019.

Εντύπωση προκαλεί και η εμπλοκή δύο μελών της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου ο ένας από τους δύο ΟΥΚάδες έχει κατηγορίες εις βάρος του για επεισόδια σε γήπεδα. Παράλληλα, ο αδερφός του είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο συγκεκριμένο κλαμπ όπου εργάζεται.

Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό μαζί με ένα ακόμη άτομα αλβανικής καταγωγής.

Επίσης, στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας έχει μπει η συνεργασία που φέρεται να είχε ένας από τους συλληφθέντες με γνωστό πρόσωπο της Greek Mafia.

Τι εντοπίστηκαν στα σπίτια

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγχώριας μαφίας, ενώ στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πιστόλια, σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, βραδύκαυστα φυτίλια, δύο κουτιά σημαντικής ποσότητας ΤΝΤ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- κυτία εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ,

• -4- πυράγωγες ακαριαίες θρυαλλίδες,

• χειροβομβίδα,

• πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με -5- φυσίγγια,

• γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου,

• -2- κενές γεμιστήρες πιστολιού,

• -281- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• κυτίο μεταφοράς φυσιγγίων,

• φορητός ασύρματος,

• αυτοσχέδια συσκευασία με κάνναβη βάρους -6- γραμμαρίων,

• υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

• αλεξίσφαιρο γιλέκο,

• πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

• -5- μαχαίρια, από τα οποία -3- αναδιπλούμενα,

• -4- σιδερογροθιές,

• ρόπαλο,

• φωτοβολίδα, καπνογόνο και -4- πυρσοί,

• αναβολικές ουσίες,

• αμπούλες αερίου,

• -11- κινητά τηλέφωνα,

• -6- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• εξωτερικός σκληρός δίσκος,

• ατζέντα και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις.



