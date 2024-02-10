Ρέτσος: Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται εθνικό σχέδιο για να διατηρηθεί στην κορυφή

Την ανάγκη χάραξης εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον ελληνικό τουρισμό, στα πρότυπα της μελέτης που έχει ήδη υλοποιήσει ο ΣΕΤΕ, σημειώνει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην πρόεδρος του συνδέσμου, Γιάννης Ρέτσος, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση του ελληνικού τουρισμού στην κορυφή είναι δυσκολότερη από την κατάκτηση της. Το 2023 ο ελληνικός τουρισμός εκτοξεύτηκε σε αφίξεις και έσοδα, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αφού στην εξαετή του θητεία έδωσε την μάχη με την διαχείριση της πανδημίας αλλά και ο ίδιος συνέβαλε, ώστε ο τουρισμός να αποκτήσει ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση, όπως ο ίδιος επισημαίνει. Το καταπληκτικό ρεκόρ των 20,5 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο του 2023, δεν ήρθε τυχαία, σημείωσε ο Γιάννης Ρέτσος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και για το λόγο αυτό απαιτεί σημαντικές προσπάθειες και δράσεις για την διατήρηση τους.

Ο τουρισμός είναι ένας κύκλος και κάποια στιγμή θα έλθει και η κάμψη

Ο τουρισμός είναι ένας κύκλος, που όταν η ελληνική τουριστική βιομηχανία βρεθεί σε καμπή , θα πρέπει η χώρα και οι επαγγελματίες να έχουν τα εργαλεία να την διαχειριστούν, υπογραμμίζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Πάντως κάμψη των τουριστικών μεγεθών ο Γιάννης Ρέτσος δεν βλέπει την τρέχουσα χρονιά αφού εκτιμά ότι το 2024 θα είναι καλύτερο από το 2023, αν δεν υπάρξουν έκτακτα γεγονότα. Στο μεταξύ διευκρινίζει ότι ένας καθοδικός κύκλος με πτώση 10% στα τουριστικά μεγέθη δεν θα είναι καταστροφικός, αφού εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία δεν θα βιώσει για δεύτερη φορά καταστάσεις χρεοκοπίας και πανδημίας.

Απαραίτητη η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον ελληνικό τουρισμό

Η εφαρμογή εθνικού σχεδίου για τον ελληνικό τουρισμού υπαγορεύεται κυρίως από το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στους ώριμους τουριστικά προορισμούς (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία) γεγονός που μας καθιστά ευάλωτους σε κριτική. Οπως εξηγεί ο κ. Ρέτσος στην Ελλάδα έρχονται 34 εκατομμύρια επισκέπτες που πληρώνουν πλέον ακριβά για να έλθουν, σε σχέση με την προηγούμενη 10ετία που η Ελλάδα έδινε την μάχη να αναρριχηθεί ψηλά στην λίστα των επιθυμητών προορισμών. "Αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που έχουν αγοράσει οι επισκέπτες (υπηρεσίες - φιλοξενία κλπ) τότε θα υπάρξει πρόβλημα και το ελληνικό τουριστικό προϊόν θα βρεθεί ανοιχτό σε κριτική. Για να μην συμβεί η παραπάνω εξέλιξη, οι ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, κάτι που δεν έχει συμβεί σε επίπεδο δημοσίων υποδομών, αναφέρει ο κ. Ρέτσος. Ειδικά στο σκέλος της βιωσιμότητας απαιτούνται άλματα για να ανταποκριθεί η χώρα στην κλιματική αλλαγή. "Χρειάζεται βιώσιμη στρατηγικη για να είσαι αρεστός στον δυνητικό επισκέπτη, που πλέον θα επιλέγει με το κριτήριο της βιωσιμότητας τους ελληνικούς προορισμούς", υπενθυμίζει ο κ. Ρέτσος.

Στο συρτάρι το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Στο σημείο αυτό ο Γιάννης Ρέτσος εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι σχέδιο του ΣΕΤΕ για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, ενώ συζητήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει στο συρτάρι. «Δεν βλέπω καμία οργανωμένη προσπάθεια ώστε κάποιος να δείξει ότι υπάρχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα που μπορεί να υλοποιηθεί», αναφέρει ο κ. Ρέτσος και προσθέτει τα εξής: Στην εποχή της πανδημίας υπήρξε ένα σχέδιο, που όλοι ακολούθησαν (πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία, συγκεκριμένος τρόπος εισόδου στη χώρα κλπ). Και ενω τώρα το μομέντουμ είναι καλό για να συσπειρωθούν όλοι γύρω από ένα σχέδιο Σήμερα πάλι ο καθένας είναι μόνος του", υπογραμμίζει με νόημα ο κ. Ρέτσος.

Το εργασιακό δεν θα λυθεί στα ξενοδοχεία ως δια μαγείας

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της τρέχουσας τουριστικής ατζέντας ο κ. Ρέτσος εστιάζει στα εργασιακά, στην κλιματική αλλαγή αλλά και στην διάχυση του τουριστικού εισοδήματος στους ελληνικούς προορισμούς. Για τα εργασιακά ο κ. Ρέτσος τονίζει ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λυθεί δια μαγείας, αν και στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας η κατάσταση βελτιώνεται. Για την κλιματική αλλαγή σημειώνει ότι η μετάβαση των επιχειρήσεων είναι επιβεβλημένη και καλό είναι να γίνει πριν αυτή επιβληθεί. Σε ό,τι αφορά την διάχυση του τουριστικού εισοδήματος στις περιφέρειες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επισκεψιμότητας, ο κ.Ρέτσος σημειώνει ότι κανείς δεν μπορεί να περιμένει δραματικές αλλαγές στο μέτωπο αυτό. Ωστόσο μια αύξηση των τουριστικών εσόδων από 15% στο 20% θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτές.

Σε λιγότερο από 2 χρόνια έτοιμη η επένδυση του ομίλου Electra στην Θεσσαλονίκη

Μπορεί να έληξε η θητεία του Γιάννη Ρέτσου στον ΣΕΤΕ, ωστόσο σε πλήρη εξέλιξη είναι τα επιχειρηματικά του σχέδια. Επικεφαλής της αλυσίδας ξενοδοχείων, Electra, (Είναι CEO στα Electra Hotels & Resorts) τονίζει ότι σε 22 μήνες περίπου θα είναι έτοιμο το νέο 5άστερο ξενοδοχείου του ομίλου στην Θεσσαλονίκη, συνολικής επένδυσης 30 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί η αδειοδότηση του έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και στο αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινάει η θεμελίωση του. Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης, θα έχει 160 δωμάτια και θα στεγαστεί σε ακίνητο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για το έβδομο ξενοδοχείο του ομίλου, ο οποίος έχει παρουσία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κεφαλονιά. Η τρέχουσα επένδυση του ομίλου στην Θεσσαλονίκη πιστοποιεί την ανοδική πορεία του προορισμού στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, όπως ανέφερε ο κ.Ρέτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

