Βριλήσσια: Ο κομμωτής έβαλε κάμερες και στο δωμάτιο της θετής του κόρης

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων μετέβη χθες η σύζυγος του 49χρονου ιδιοκτήτη κομμωτηρίου στα Βριλήσσια που κατηγορείται για τοποθέτηση κρυφών καμερών στις τουαλέτες της επιχείρησης και κατάγγειλε ότι βρήκε δύο κρυφές κάμερες στο σπίτι τους, όπου διαμένει μαζί τους η 29χρονη κόρη της από προηγούμενο γάμο.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κρυφές κάμερες, εκ των οποίων η μια ήταν τοποθετημένη στο υπνοδωμάτιο της 29χρονης και η άλλη στην τουαλέτα του σπιτιού.

Παράλληλα κατέσχεσαν τους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους του 49χρονου.

Η Αστυνομία προχώρησε το Σάββατο στη σύλληψη 49χρονου ιδιοκτήτη κομμωτηρίου στα Βριλήσσια με την κατηγορία της παράβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από καταγγελία που έγινε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έγινε έρευνα στο χώρο του κομμωτηρίου όπου εντοπίστηκαν κρυφές κάμερες στις τουαλέτες.

Επίσης, οι αστυνομικοί βρήκαν και μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ προχώρησαν σε κατάσχεση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

