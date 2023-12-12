Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δράση του κομμωτή από τα Βριλήσσια, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κάμερες που είχε τοποθετήσει παράνομα στις τουαλέτες της επιχείρησής του.

Ο 49χρονος καταστηματάρχης είχε εγκαταστήσει δύο κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραφε τόσο τις πελάτισσες όσο και τις εργαζόμενες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ο κομμωτής, παρότρυνε πελάτισσες και εργαζόμενες να πίνουν πολύ και συχνά νερό ώστε να πηγαίνουν τουαλέτα. Το γεγονός παρακίνησε την υποψία υπαλλήλου καθώς και πελάτισσας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνελήφθη για παράβαση προσωπικών δεδομένων και μάλιστα, παραδέχθηκε την πράξη του στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι «είναι εθισμένος στην πορνογραφία»

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, ο 49χρονος είχε τη δυνατότητα να επεμβαίνει στο σύστημα αρχειοθέτησης των αρχείων που κατέγραφε καθώς και να αντιγράφει, να αλλοιώνει, να συλλέγει, να αποθηκεύει και ανακτά τα βίντεο με τις καταγραφές.

Μια ημέρα μετά τη σύλληψή του κομμωτή, παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών η σύζυγός του, η οποία κατέθεσε πως ο 49χρονος είχε τοποθετήσει δύο κάμερες στην τουαλέτα και το υπνοδωμάτιο της θετής του κόρης, ζητώντας την ποινική του δίωξη.

Επίσης είχε τοποθετήσει κάμερα και στο δωμάτιο της πεθεράς του.

Ακολούθησε έρευνα σε όλο το σπίτι και, όπως προέκυψε ο κομμωτής είχε τοποθετήσει κάμερα στον θερμοσίφωνα και στο καλώδιο της τηλεόρασης που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο του παιδιού.

Οι αστυνομικοί έστειλαν τις ψηφιακές συσκευές που κατάσχεσαν τόσο από το σπίτι όσο και από το κομμωτήριο για εξέταση.

Έχουν βρεθεί κλειδωμένοι σκληροί δίσκοι ωστόσο ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει ανεβάσει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr

