Έκρηξη στον Πειραιά: Στο μικροσκόπιο βίντεο από κάμερες ασφαλείας για τους δράστες της επίθεσης

Στο κτίριο της οδού Φίλωνος στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακή εταιρεία, ένα ασφαλιστικό πρακτορείο και καταστήματα - Κλιμάκιο της Ασφάλειας ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες

Τους δράστες που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο ισόγειο κτιρίου με γραφεία και καταστήματα στον Πειραιά ψάχνουν οι αρχές. 

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά και σε παρακείμενα καταστήματα,  σε απόσταση πάνω από 150 μέτρα. Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που στο σημείο που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός άνοιξε ένας μεγάλος κρατήρας.

Άγνωστος παραμένει και ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, γιατί οι Αρχές δεν πιστεύουν πως στόχος ήταν το κατάστημα με υποδήματα στο ισόγειο, όπου εξερράγη ο μηχανισμός. 

Στο κτίριο της οδού Φίλωνος στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακή εταιρεία, ένα ασφαλιστικό πρακτορείο, αλλά και καταστήματα.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας διενεργεί έρευνες, ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Η κα Αφροδίτη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως είναι μία ήσυχη περιοχή αλλά και όσοι στεγάζονται στο κτίριο που δεν δικαιολογεί την επίθεση.
 

