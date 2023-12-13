Τους δράστες που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο ισόγειο κτιρίου με γραφεία και καταστήματα στον Πειραιά ψάχνουν οι αρχές.
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά και σε παρακείμενα καταστήματα, σε απόσταση πάνω από 150 μέτρα. Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που στο σημείο που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός άνοιξε ένας μεγάλος κρατήρας.
Άγνωστος παραμένει και ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, γιατί οι Αρχές δεν πιστεύουν πως στόχος ήταν το κατάστημα με υποδήματα στο ισόγειο, όπου εξερράγη ο μηχανισμός.
Στο κτίριο της οδού Φίλωνος στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακή εταιρεία, ένα ασφαλιστικό πρακτορείο, αλλά και καταστήματα.
Κλιμάκιο της Ασφάλειας διενεργεί έρευνες, ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.
Η κα Αφροδίτη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως είναι μία ήσυχη περιοχή αλλά και όσοι στεγάζονται στο κτίριο που δεν δικαιολογεί την επίθεση.
- Εντοπίστηκε νεκρός ο 66χρονος σε περιοχή των Ιωαννίνων - Είχαν χαθεί τα ίχνη του πριν 25 μέρες ύστερα από τροχαίο
- Τι προβλέπεται για όσους εργαστούν τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους - Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας
- Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ 100,3 : Και η τεχνολογία θα συνδράμει στην ταυτοποίηση των οπαδών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.