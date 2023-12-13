Τους δράστες που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο ισόγειο κτιρίου με γραφεία και καταστήματα στον Πειραιά ψάχνουν οι αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά και σε παρακείμενα καταστήματα, σε απόσταση πάνω από 150 μέτρα. Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που στο σημείο που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός άνοιξε ένας μεγάλος κρατήρας.

Άγνωστος παραμένει και ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, γιατί οι Αρχές δεν πιστεύουν πως στόχος ήταν το κατάστημα με υποδήματα στο ισόγειο, όπου εξερράγη ο μηχανισμός.

Στο κτίριο της οδού Φίλωνος στεγάζονται δικηγορικά γραφεία, ναυτιλιακή εταιρεία, ένα ασφαλιστικό πρακτορείο, αλλά και καταστήματα.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας διενεργεί έρευνες, ψάχνει υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Η κα Αφροδίτη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως είναι μία ήσυχη περιοχή αλλά και όσοι στεγάζονται στο κτίριο που δεν δικαιολογεί την επίθεση.



