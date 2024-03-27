Τηλεφωνική απάτη με λεία 225.000 ευρώ, κατά δήλωση του θύματος (μιας ηλικιωμένης), που κατοικεί μόνη της στην πόλη της Κοζάνης, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 25η Μαρτίου.

Άγνωστος άντρας, προσποιούμενος τον αστυνομικό, της τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της και της είπε ότι συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκη σε τροχαίο και ότι με το αυτοκίνητό του προκάλεσε το θάνατο ενός παιδιού.

Ταυτοχρόνως, η γυναίκα άκουσε στο τηλέφωνο κάποιον άντρα να κλαίει και πίστεψε ότι πράγματι ήταν ο συγγενής της.

Ο απατεώνας, δήθεν αστυνομικός, αρχικά, φέρεται να της ζήτησε ένα μικρότερο χρηματικό ποσό μεταξύ 60.000 – 70.000 ευρώ τα οποία, όπως της είπε, θα δινόντουσαν στην οικογένεια του υποτιθέμενου νεκρού, από το τροχαίο, παιδιού. Στη συνέχεια φέρεται να της ζήτησε να δώσει όλα όσα χρήματα είχε στο σπίτι, όπως κι εν τέλει έγινε, ένα ποσό της τάξεως των 225.000 ευρώ, χρήματα που προέρχονταν από αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής.

Συγκεκριμένα, της ζήτησε να τα βάλει σε σακούλα και να τα πετάξει από το παράθυρο σε καθορισμένη, ώρα που της υπέδειξε - όπως και συνέβη.

Ο υποτιθέμενος αστυνομικός συνέχισε να της μιλά στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα μέχρι να απομακρυνθεί ο συνεργός του.

Την επόμενη μέρα η ηλικιωμένη που συνομίλησε με το συγγενικό της πρόσωπο, που υποτίθεται είχε εμπλακεί στο τροχαίο δυστύχημα, διαπίστωσε πως τίποτα απ’ όλα αυτά που της είχε πει στο τηλέφωνο ο υποτιθέμενος αστυνομικός δεν είχε συμβεί, συνειδητοποιώντας πως είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, καταθέτοντας, στη συνέχεια, μήνυση κατ’ αγνώστων.

Να σημειωθεί πως τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλος αριθμός καταγγελιών από πολίτες της περιοχής για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με αντίστοιχους τρόπους .

