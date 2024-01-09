Βόρεια Ελλάδα: Περιοχές με χιόνια, τα κλειστά σχολεία και δρόμοι με αλυσίδες

Σε «λευκό κλοιό» η Βόρεια Ελλάδα αφού πυκνή χιονόστρωση σημειώνεται προοδευτικά σε πόλεις και χωριά από τη Θεσσαλία και πάνω.

Χιονίζει από νωρίς σήμερα το πρωί στον ορεινό όγκο του Πηλίου, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι αισθητή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το σκηνικό του καιρού θα εξακολουθήσει ανάλογο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Βαρομετρικό χαμηλό από το Νότιο Ιόνιο, κινούμενο ανατολικά προκαλεί νέο κύμα κακοκαιρίας από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου, αλλά κυρίως την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα, ενώ παράλληλα η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών σε συνδυασμό με την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα κυρίως της βορειοανατολικής χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πιθανόν της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με χαμηλό υψόμετρο.

Στον παρακάτω Χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος έως και σήμερα.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθούν:

οι τοπικές χαλαζοπτώσεις στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο η σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, όπου θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη-Αγίου Βασιλείου, λόγω χιονόπτωσης

Xειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού στη Κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τόπους υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στη Θεσσαλονίκη, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου, λόγω χιονόπτωσης

Εξάλλου, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στην Εγνατία Οδό, στο νομό Ημαθίας, στο οδικό δίκτυο των δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας και στο ημιορεινό και ορεινό οδικό δίκτυο του νομού Πιερίας.

Κλειστά σχολεία

Εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, ορισμένες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές ενώ σε άλλες το κουδούνι θα κτυπήσει με μια ώρα καθυστέρηση.

Πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και τα ΚΔΑΠ Δήμου Φλώρινας ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι παιδικοί σταθμοί. Στον Δήμο Πρεσπών τα σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 9.15 το πρωί.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν στις 09:15.

Επίσης, στα Εσπερινά Γυμνάσια, Λύκεια, Εσπερινά ΕΠΑΛ η λήξη των μαθημάτων για τον δήμο Εορδαίας θα γίνει στις 19:15 ενώ για τον δήμο Κοζάνης στις 20.00. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και στους δύο δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στη δυτική Μακεδονία η κίνηση των οχημάτων τόσο στην Εγνατία οδό απο Κοζάνη εως Ιωάννινα όσο και στους καθέτους άξονες Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη – Τελωνείο Νίκης (Φλώρινα) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της αστυνομίας, χρειάζονται αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), καθώς και στο ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Νεστορίου.

Στην ΠΕ Φλώρινας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την Φλώρινα με τις κοινότητες Άνω Κλεινές και Ακρίτας. Επίσης χρειάζονται αλυσίδες στο δρόμο προς την Κοινότητα του Νυμφαίου.

Mόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα διεξάγεται, μετά τις 9 το βράδυ, λόγω της κακοκαιρίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε Χορτιάτη, Πανόραμα και Πεύκα στη Θεσσαλονίκη.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες και στους οικισμούς Ασβεστοχώρι, Εξοχής, Φίλυρο και Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη-Αγίου Βασιλείου.

Στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος Μεταμόρφωσης-Μεταγγιτσίου, στο 1ο χλμ, καθώς υπήρξε υπερχείλιση ρέματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.