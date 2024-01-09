Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη-Αγίου Βασιλείου, λόγω χιονόπτωσης

Xειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού στη Κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τόπους υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στη Θεσσαλονίκη, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου, λόγω χιονόπτωσης

Εξάλλου, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στην Εγνατία Οδό, στο νομό Ημαθίας, στο οδικό δίκτυο των δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας και στο ημιορεινό και ορεινό οδικό δίκτυο του νομού Πιερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

