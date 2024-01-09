Εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, ορισμένες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές ενώ σε άλλες το κουδούνι θα κτυπήσει με μια ώρα καθυστέρηση.

Πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και τα ΚΔΑΠ Δήμου Φλώρινας ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι παιδικοί σταθμοί. Στον Δήμο Πρεσπών τα σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 9.15 το πρωί.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν στις 09:15.

Επίσης, στα Εσπερινά Γυμνάσια, Λύκεια, Εσπερινά ΕΠΑΛ η λήξη των μαθημάτων για τον δήμο Εορδαίας θα γίνει στις 19:15 ενώ για τον δήμο Κοζάνης στις 20.00. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και στους δύο δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στη δυτική Μακεδονία η κίνηση των οχημάτων τόσο στην Εγνατία οδό απο Κοζάνη εως Ιωάννινα όσο και στους καθέτους άξονες Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη – Τελωνείο Νίκης (Φλώρινα) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της αστυνομίας, χρειάζονται αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), καθώς και στο ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Νεστορίου.

Στην ΠΕ Φλώρινας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την Φλώρινα με τις κοινότητες Άνω Κλεινές και Ακρίτας. Επίσης χρειάζονται αλυσίδες στο δρόμο προς την Κοινότητα του Νυμφαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

