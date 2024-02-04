Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το χιόνι που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή έλιωσε, αλλά τα νερά που άφησε πίσω του έφεραν προβλήματα.

Ο κάμπος του Οροπεδίου Λασιθίου έχει μετατραπεί σε έκταση λάσπης, με το έδαφος να έχει βραχεί σε τέτοιο σημείο που «υποχωρεί» εγκλωβίζοντας οχήματα.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη οχήματα παραγωγών που θέλησαν να βρεθούν στις καλλιέργειές τους «κόλλησαν» στη λάσπη, ενώ και τα μηχανήματα του δήμου που επιστρατεύτηκαν για να τα απεγκλωβίσουν, λίγο έλειψε να ακινητοποιηθούν.

Για την περιοχή του κάμπου η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των επισκεπτών του δήμου στην περιοχή για τον χειμώνα, ενώ ανά διαστήματα με σχετική σήμανση ενημερώνονται και οι δημότες για τους δρόμους όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία.

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που οδηγοί αγνοούν τη σήμανση και μετακινούνται σε επικίνδυνα σημεία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να απαιτείται η κινητοποίηση του μηχανισμού του δήμου για τον απεγκλωβισμό τους.

Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου απευθύνει έκκληση στους δημότες να ακολουθήσουν τις οδηγίες τις Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κλείνει ο κάμπος για 15 ημέρες και να μην κυκλοφορούν στην περιοχή μέχρι να «στεγνώσει» το έδαφος, καθώς οποιαδήποτε μετακίνηση αυτή τη στιγμή είναι πολύ επικίνδυνη.

Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή εκτελείται αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα δώσει λύση στα προβλήματα που φέρνουν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις στο Οροπέδιο.

