«Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την υπόθεση (της τρομοκρατίας) να αναβιώσει, δεν θα το επιτρέψουμε» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην έκρηξη βόμβας χθες τα ξημερώματα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.

Ο υπουργός μίλησε για σοβαρή και βαριά εγκληματική ενέργεια στο κέντρο της πόλης, την ώρα που κυκλοφορούσαν παιδιά για διασκέδαση.

«Κάποιοι θρασείς και επικίνδυνοι προχωρήσαν σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο ζωές συμπολιτών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα κάνουμε οτι είναι δυνατόν ώστε οι δράστες τέτοιων εγκληματικών ενεργειών να οδηγούνται στην Δικαιοσύνη και να τιμωρούνται» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για την εγκληματικότητα

«Έχουμε υπερδιπλασιάσει κάποιες ομάδες κατά της εγκληματικότητας, τις ΟΠΚΕ, οι οποίες πλέον διατάσσονται στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε όλα τα αστικά κέντρα ώστε να πολεμήσουμε τη μεσαία και βαριά εγκληματικότητα. Αυτή τη στιγμή, γίνονται έλεγχοι σε κρίσιμα σημεία από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς για να αντιμετωπίσουν το βαρύ έγκλημα», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Αναφορικά με το επίδομα των αστυνομικών, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε ότι «θα το πάρουν όλοι». «Κάνουμε μία προσπάθεια για να ενισχύσουμε το εισόδημα των αστυνομικών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις περιπολίες, ο κ. Χρυσοχοϊδης επισήμανε ότι «ήδη ενισχύονται οι περιπολίες γιατί ανασυντάσσονται οι ομάδες της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης και θα πολλαπλασιαστούν».

«Στόχος να εξαλειφθεί η εγκληματικότητα και να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας στο κέντρο των πόλεων. Είμαστε μία τουριστική χώρα, έχουμε ανάγκη από ένα περιβάλλον που θα παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας σε Έλληνες και αλλοδαπούς, τουρίστες, επισκέπτες, ότι η χώρα αυτή είναι απολύτως ασφαλής», πρόσθεσε.

Για το οργανωμένο έγκλημα

«Όλη αυτή η υπόθεση των αλληλοσκοτωμών, δολοφονιών, της μεγάλης εγκληματικής δράσης στα πεδία του λαθρεμπορίου, πρέπει να συρρικνωθούν», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοϊδης τονίζοντας ότι «οργανώνονται οι υπηρεσίες μαζί με τους εισαγγελείς έτσι ώστε να υπάρξει ένα καθοριστικό χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτοί είναι κάποιοι μπράβοι που συνεχίζουν να εκβιάζουν καταστήματα είτε είναι δολοφόνοι, εκτελεστές συμβολαίων και λαθρέμποροι».

«Είναι στο σχέδιο για αντιμετώπιση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.