Κανονικά λειτουργεί σήμερα το υπουργείο Εργασίας μετά την έκρηξη βόμβας στις 1.29 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μία επίθεση ολική επανεμφάνιση της τρομοκρατίας στη χώρα μετά από 5 χρόνια.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει 2 δράστες με μοτοσικλέτα, οι οποίοι πέρασαν και άφησαν την τσάντα με την βόμβα στο σημείο απέναντι από το υπουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για δύο άτομα και το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει και ομάδα υποστήριξης.

Σήμερα οι αρχές θα έχουν και περισσότερο βιντεοληπτικό υλικό, καθώς ανοίγουν τα καταστήματα και θα υπάρχει πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείεας.

Αστυνομία και αντιτρομοκρατική στρέφουν τις έρευνες σε μέλη ανενεργών τρομοκρατικών οργανώσεων, εκτός φυλακής, που στρατολογούν νέο κόσμο.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή Αταίριαστοι, κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Ιερά Οδό «έπιασαν» τα δυο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα των τρομοκρατών στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Όπως αποδεικνύεται, και τα δύο τηλεφωνήματα έγιναν από πακιστανικό κινητό «φάντασμα».

Εν τω μεταξύ, καθώς η προκήρυξη της οργάνωσης αργεί, εντείνονται οι φόβοι για νέο ένοπλο χτύπημα, ακόμα και με ρουκέτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.