Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Ανδραβίδα. Ένας 14χρονος χτύπησε συμμαθητή του εντός του σχολείου με τα υπόλοιπα παιδιά να κοιτούν, να γελούν και να βιντεοσκοπούν το περιστατικό κακοποίησης που υπέστη ο ανήλικος.

Σύμφωνα με το patrisnews, όλα έγιναν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο Γυμνάσιο της Ανδραβίδας, όταν -όπως αποκάλυψε η μητέρα του θύματος μιλώντας στην εφημερίδας «Πατρίς», ο γιος της δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή του για μια «ασήμαντη αφορμή»… «Του επιτέθηκαν μέσα στο σχολείο, ο γιος μου δεν αντέδρασε, έφαγε ξύλο… Κάποια άλλα παιδιά τραβούσαν βίντεο και στη συνέχεια το μοίρασαν στα social media…», τόνισε στην «Π» η μητέρα του 14χρονου μαθητή η οποία πέρα των άλλων καταγγέλλει τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου για αδιαφορία…

«Ο Διευθυντής και οι δύο καθηγητές που ήταν στο διάλειμμα δεν βοήθησαν το παιδί μου… Ο διευθυντής δεν με ενημέρωσε καν για το συμβάν που έγινε… Το παιδί ήρθε χτυπημένο στο σπίτι και έτσι το έμαθα… Ο γιος μου γύριζε στο προαύλιο με τον πάγο στο πρόσωπο και κανείς δεν του έδωσε σημασία… Όλοι ήταν αδιάφοροι και δεν με ειδοποίησε κανένας από το σχολείο…», υποστηρίζει η μητέρα του θύματος με την ίδια, να παραμένει σοκαρισμένη από το συμβάν και να ζητά να τιμωρηθούν οι… ένοχοι -που όπως τονίζει δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν πρόβλημα στη σχολική κοινότητα.

«Όταν ήρθε το παιδί μου χτυπημένο στο σπίτι, τρόμαξα… Έφυγα από το σπίτι και πήγα να βρω τους γονείς των παιδιών για να ζητήσω εξηγήσεις… Εγώ έχω πάει και στην αστυνομία… Θέλω να τιμωρηθούν αυτά τα παιδιά γιατί έχουν δημιουργήσει ξανά προβλήματα στο σχολείο…».

Η μητέρα του 14χρονου κάνει λόγο για ένα προσχεδιασμένο περιστατικό, με την ίδια να δηλώνει ότι «…όλο αυτό το είχαν στήσει, είχαν σχεδιάσει να πάρουν το παιδί στο πίσω μέρος του σχολείου, να το χτυπήσουν και να το τραβήξουν βίντεο». Ο 14χρονος μαθητής που δέχθηκε την επίθεση είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με τη μητέρα του πλέον να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η εφημερίδα «Πατρίς» -ως όφειλε άλλωστε, επικοινώνησε με τον διευθυντή του σχολείου ο οποίος μας δήλωσε πως δεν επιθυμεί -στην παρούσα να τοποθετηθεί, επικαλούμενος τον βαθμό της καλύτερης ενημέρωσης που πρέπει να έχει για το συγκεκριμένο θέμα.

