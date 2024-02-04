Προβληματισμό προκαλεί η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας ύστερα από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη βόμβας χθες τα ξημερώματα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η νεοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα, ενώ ο τρόπος με τον οποίο δείχνει καλή γνώση των μεθόδων των βομβιστών.

Η βόμβα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας πρόκειται για καλά μελετημένη ενέργεια με καλή τεχνογνωσία κατασκευής του ωρολογιακού μηχανισμού, κάτι που είχαμε πέντε χρόνια να δούμε.

Υπήρξε μάλιστα γνώση για το πού θα κατευθυνθεί το ωστικό κύμα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των πυροτεχνουργών είχε τοποθετηθεί ποσότητα εκρηκτικής ύλης μεταξύ τριών και πέντε κιλών και βρέθηκαν υπολείμματα της τσάντας στην οποία βρισκόταν, η οποία δέθηκε στα κάγκελα με πλαστικό δεματικό.

Μετά από όλη αυτή την προετοιμασία της βομβιστικής επίθεσης τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου εκφράζουν φόβους ακόμα και για ένοπλο χτύπημα με πολεμικά όπλα όπως στο παρελθόν, όπως η 17 Νοέμβρη, ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας και η Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών.

Οι αρχές να εξετάζουν προσεκτικά το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες της περιοχής ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, έχουν μπει τα 2 προειδοποιητικά τηλεφωνήματα.



