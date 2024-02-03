Βίντεο -ντοκουμέντο από εσωτερική κάμερα ασφαλείας σε περίπτερο του κέντρου κατέγραψε την στιγμή της ισχυρής έκρηξης χθες στη 01:29 τη νύχτα έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου.

Στο βίντεο ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος την στιγμή που εκρήγνυται ο μηχανισμός, ο οποίος ήταν τόσο ισχυρός που προκάλεσε ζημιές σε πολλά κτίρια ενώ το ωστικό κύμα έφτασε μέχρι τον 6ο όροφο του υπουργείο, σπάζοντας τα τζάμια.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε σακίδιο κρεμασμένη σε κάγκελο απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας μπροστά σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, το οποίο είναι κλειστό καθώς είναι σε διαδικασία ανακαίνισης.

Δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα - Ανάληψη ευθύνης από την πρωτοεμφανίζομενη οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα»

Πριν την έκρηξη προηγήθηκαν δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα από άγνωστο στην Εφημερίδα των Συντακτών . Αρχικά ο άγνωστος προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το υπουργείο και επρόκειτο να πυροδοτηθεί σε 40 λεπτά αλλά στην συνέχεια ξανατηλεφώνησε διευκρινίζοντας ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί απέναντι από το Υπουργείο στο υποκατάστημα της τράπεζας.



Επιπρόσθετα ο άγνωστος είπε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», που εμφανίζεται για πρώτη φόρα.



Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης ενημερώθηκε από την Εφημερίδα των Συντακτών στις 00:48. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον χώρο και προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, από το ύψος της Πεσματζόγλου.

Παράλληλα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ο μηχανισμός, όπως διευκρίνισε η ΕΛΑΣ, εξερράγη στη 01:29, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία η κυκλοφορία στη οδό Σταδίου αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Τι ερευνά αστυνομία και αντιτρομοκρατική

Η οδός Σταδίου παρέμεινε αποκλεισμένη καθόλη την διάρκεια της νύχτας καθώς πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ σάρωσαν την περιοχή για την περισυλλογή στοιχείων.

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.



Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (ΔΑΕΕΒ), που έχει ξεκινήσει και συγκεντρώνει στοιχεία από τις κάμερες γύρω από το σημείο της επίθεσης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ακόμα είναι νωρίς για εκτιμήσεις για την νέα οργάνωση αλλά ερευνώνται τυχόν ομοιότητες στην δράση της με παλαιότερες οργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με παρόμοιο τρόπο είχε τοποθετηθεί βόμβα τον Δεκέμβριο του 2016 έξω από το υπουργείο Εργασίας. Για τον μηχανισμό που τότε είχε εξουδετερωθεί , την ευθύνη είχε αναλάβει η οργάνωση "Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών".

Πηγή: skai.gr

