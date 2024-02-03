Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στη 01:29 τα ξημερώματα έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην συμβολή της οδού Σταδίου με την Πεσμαζόγλου, προκαλώντας υλικές ζημιές στα γύρω κτίρια.

Προηγήθηκε τηλεφώνημα αγνώστου στην Εφημερίδα των Συντακτών, που προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε σακούλα έξω από το υπουργείο και επρόκειτο να πυροδοτηθεί σε 40 λεπτά.

Ο άγνωστος είπε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον χώρο. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, από το ύψος της Πεσματζόγλου και πριν από λίγο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Παράλληλα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (ΔΑΕΕΒ).

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλιακμάνη στον ΣΚΑΪ η βόμβα που εξερράγη ήταν ισχυρή και προκάλεσε υλικές ζημιές στα γύρω κτίρια.

Μάλιστα, το ωστικό κύμα έσπασε τα τζάμια από τον 6 όροφο του υπουργείου.

Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη φαίνεται ότι είναι πρωτοεμφανιζόμενη, νεοσύστατη.



Η ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Σήμερα (03-02-2024) και ώρα 00:48 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι είχαν δεχθεί τηλεφώνημα σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος επρόκειτο να εκραγεί σε 40 λεπτά.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, πραγματοποιώντας εκτροπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός εξερράγη την 01.29 ώρα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)

