Στην απαγόρευση συγκεντρώσεων για αύριο Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ καθώς υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αύριο στις 19:00 η Χρυσή Αυγή έχει προαναγγείλει συγκέντρωση στο Μνημείο Πεσόντων Ιμίων στην πλατεία Ρηγίλλης, ενώ νωρίτερα έχουν προγραμματιστεί αντισυγκεντρώσεις στο ίδιο σημείο από αριστερές συλλογικότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, από ώρα 06:00' της 3-2-2024 έως 06:00' της 4-2-2024 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους: Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου - Ριζάρη - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Βασιλέως Γεωργίου Α' - Πλατεία Συντάγματος - Όθωνος - Λεωφ. Βασ. Αμαλίας - Λεωφ. Βασ. Όλγας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων και απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συναθροίσεων.

Πηγή: skai.gr

