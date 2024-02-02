Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Χερσονήσου Ηρακλείου μετά την αποκάλυψη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, άνδρας κατηγορείται ότι χτύπησε το κεφάλι της γυναίκας του σε ντουλάπα και όταν εκείνη έπεσε στο έδαφος άρχισε να την κλωτσάει στο λαιμό.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα είναι νεαρής ηλικίας. Ο άνδρας έχει συλληφθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και κατά το παρελθόν είχε ασκήσει σωματική βία.

