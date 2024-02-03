Έκρηξη βόμβας στην οδό Σταδίου - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Έκρηξη σημειώθηκε στη 01:29 στην συμβολή της οδού Σταδίου με την Πεσμαζόγλου κοντά στο Υπουργείο Εργασίας με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Νωρίτερα άγνωστος τηλεφώνησε στην Eφημερίδα των Συντακτών και είπε ότι έχει κρεμάσει μια τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό. Αρχικά δήλωσε πως βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας και σε δεύτερο τηλεφώνημα άλλαξε το σημείο λέγοντας πως είναι σε τράπεζα. Υποστήριξε πως θα εκραγεί σε 40 λεπτά και δήλωσε πως την ευθύνη αναλαμβάνει η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως λόγω ύποπτου αντικειμένου έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πεσμαζόγλου.

Με παρόμοιο τρόπο είχε τοποθετηθεί βόμβα τον Δεκέμβριο του 2016 έξω από το υπουργείο Εργασίας. Για τον μηχανισμό που τότε είχε εξουδετερωθεί από τους πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ την ευθύνη είχε αναλάβει η οργάνωση "Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών".

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Σήμερα (03-02-2024) και ώρα 00:48 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι είχαν δεχθεί τηλεφώνημα σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος επρόκειτο να εκραγεί σε 40 λεπτά.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, πραγματοποιώντας εκτροπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός εξερράγη την 01.29 ώρα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.