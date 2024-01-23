Στις φυλακές Λάρισας για προσωρινή κράτηση οδηγείται ο 50χρονος πατέρας που πριν λίγες ημέρες είχε πυροβολήσει τον 33χρονο κουνιάδο του στο Βόλο, επειδή το θύμα φέρεται να βίαζε την κόρη του από τα 9 της χρόνια, όπως η ίδια έχει καταγγείλλει. Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Μιχ. Βασιλικού, να προφυλακιστεί στις φυλακές Λάρισας, ώστε να τον βλέπει η οικογένειά του.

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου ανακοινώθηκε αργά το μεσημέρι, αφού τελικά τα μέλη του Συμβουλίου υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέως και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 50χρονου, ο οποίος μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό εξαιτίας της διαφωνίας εισαγγελέα και ανακριτή και έτσι ο 50χρονος ακολουθεί πλέον τον δρόμο προς τη φυλακή.

Ο 50χρονος, αλβανικής καταγωγής, σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 33χρονο, έξω από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ, πυροβολώντας τον στην κοιλιακή χώρα εξ επαφής, και αμέσως μετά ενημέρωσε την αστυνομία όπου και παραδόθηκε. Αφορμή για το σκηνικό ήταν η αποκάλυψη από την 18χρονη, σήμερα, κόρη του, ότι ο 33χρονος αδελφός της δεύτερης συζύγου του την βίαζε από την ηλικία των 9 ετών και το τελευταίο διάστημα την εκβίαζε ζητώντας της χρήματα για να μη δημοσιοποιήσει βιντεοσκοπημένο υλικό.

