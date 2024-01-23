Ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος τήρησε και φέτος την… εθιμική παράδοση και τραγούδησε στην ετήσια εορταστική εκδήλωση της κοπής της πίτας της Μητρόπολης, το μεσημέρι της Κυριακής, συνοδεία του αρχιδιάκου του.

Ο κ. Χρυσόστομος τραγούδησε το μικρασιατικό «Στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια», συγκινώντας με την φωνή του.

