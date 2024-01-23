Οικιακή βοηθός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι έκλεβε χρήματα από την εργοδότριά της.

Η 58χρονη εργοδότρια απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, καταγγέλλοντας ότι η 44χρονη οικιακή βοηθός αφαίρεσε, χθες το πρωί, από την τσάντα της το ποσό των 350 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 44χρονης, όπου εντοπίστηκαν 1.900 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως φέρεται να ομολόγησε η ίδια, είχε αφαιρέσει κατά την τελευταία διετία από την 58χρονη, εκμεταλλευόμενη την εργασία της ως οικιακή βοηθός.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.