Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος –σύμφωνα με όσα μεταδίδει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr– τραυματίστηκε στη διάρκεια κυνηγιού.

Το ατύχημα έγινε στην δασική περιοχή της Πρόπαν (Καλαμάκι) στο Πήλιο, σήμερα το μεσημέρι στις 16.00, όταν ο νεαρός άνδρας είχε πάει με φίλο του για κυνήγι αγριογούρουνων.

Από απροσεξία ο φίλος του, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε σοβαρά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν οι δύο κυνηγοί φορούσαν προστατευτικά γιλέκα για να εντοπίζονται εύκολα και να μην κινδυνεύουν.

Το περιστατικό ερευνά το Αστυνομικό τμήμα Ν. Πηλίου, που διεξάγει την προανάκριση, ενώ οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το θύμα έχει πληγεί από εννιάβολο στον κρόταφο και μεταφέρθηκε στο “δέλτα” Αργαλαστή με τζιπ και εκεί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

