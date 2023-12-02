Στη σύλληψη ενός 90χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Αμαλιάδας, ύστερα από καταγγελία 16χρονης ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο κατά την διάρκεια που βρισκόταν στην περιοχή της Αμαλιάδας και περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο, σε κεντρική οδό της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος φέρεται να πλησίασε αρχικά την 16χρονη κοπέλα πιάνοντάς της «κουβέντα» με την κοπέλα να μην αντιλαμβάνεται αμέσως αυτά που θα επακολουθούσαν. Έτσι, αφού ο υπερήλικας την πλησίασε λίγο αργότερα την έπιασε από το χέρι απευθύνοντας προς το μέρος της ανήθικες προτάσεις, που άφησαν έκπληκτη την ανυποψίαστη ανήλικη μαθήτρια.

Η 16χρονη σε σοκ και φοβισμένη από την συμπεριφορά του σάτυρου υπερήλικα, απομακρύνθηκε από το σημείο που την σταμάτησε ο 90χρονος και άμεσα ενημέρωσε τους γονείς της, αναφέροντάς τους όλα είχαν συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα.

Από την άλλη οι γονείς της κοπέλας σαστισμένοι από τα όσα άκουσαν από το παιδί τους, ειδοποίησαν την Αστυνομία της Αμαλιάδας και κατήγγειλαν το γεγονός.

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας της περιοχής, αναζήτησαν τον άνδρα και τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα όπου και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ χθες ο 90χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την Αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.