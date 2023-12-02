Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης άσκησης ευρείας κλίμακας στη σήραγγα Τ2 και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς και στις 2 κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη), τα εξής χρονικά διαστήματα:

τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 κατά τις ώρες από 07.00 έως 21.00 και

από την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 έως και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 κατά τις ώρες από 07.00 έως 19.00.

Επίσης για τα ίδια χρονικά διαστήματα θα ισχύει και αποκλεισμός της εισόδου προς τη χοάνη του πλευρικού σταθμού διοδίων Πλαταμώνα στον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

