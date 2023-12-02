«Ο πλανήτης εκπέμπει SOS», «Πρέπει να πάρουμε τώρα μέτρα». Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έστειλαν 4.000 παιδιά προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την έναρξη της COP28. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις φωνές τους εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους και τις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση.

Παιδιά από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας κατέθεσαν μηνύματα και κάρτες που έφτασαν στις ηλεκτρονικές θυρίδες της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, τα οποία απεστάλησαν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Ενόψει αυτής της πολύ σημαντικής παγκόσμιας συνάντησης, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κάλεσε όλο το μαθητικό κοινό που συμμετέχει στα εκπαιδευτικά της δίκτυα να μεταφέρει, με τον δικό του πρωτότυπο λόγο, τις ανάγκες, τις εκκλήσεις, αλλά και το αισιόδοξο μήνυμά του για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης, στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος συμμετέχει στην COP28, που πραγματοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τα λέω στον μπαμπά μου να τα γράφει γιατί ακόμη είμαι μικρός και δεν ξέρω να γράφω. Θέλω όταν συναντηθείτε με τους άλλους πρωθυπουργούς να τους πείτε: "Πρέπει να πάρουμε τώρα μέτρα ώστε να μην ξανακαούν τα μέρη του παππού του Χρήστου (Αλεξανδρούπολη) και να μην έχει πολλή ζέστη και λίγες βροχές ώστε να έχουν οι ελιές του καρπούς και να βγάζουν λάδι''», έγραφε η κάρτα του μικρού Χρήστου από το 32ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Με τις εικόνες των καμένων εκτάσεων να έχουν χαραχτεί στη μνήμη του, ο μόλις 5 ετών Χρήστος όταν του ζητήθηκε να γράψει μία κάρτα σκέφτηκε αμέσως τον τόπο του παππού του, την Αλεξανδρούπολη που επλήγη από τη φετινή καταστροφική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η νηπιαγωγός του 32ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, Λίνα Κυνηγοπούλου, τα παιδιά βλέποντας τις εικόνες από τις καταστροφές που έχουν πλήξει τη χώρα το τελευταίο διάστημα, όπως οι πυρκαγιές αλλά και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, αντιλαμβάνονται ότι κάτι πάει λάθος.

«Αισθάνονται ότι δεν θα έπρεπε τα πράγματα να είναι έτσι αλλά πάντοτε σε πλαίσιο που μπορούν να το διαχειριστούν ψυχολογικά και να μην τρομοκρατούνται. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε απελπισία στα παιδιά και πανικό, ωστόσο παρατηρούν τις αλλαγές. Φροντίζουμε όμως μέσα στο πλαίσιο που μπορούν να το αντιμετωπίσουν και να το διαχειριστούν και με την αισιόδοξη νότα ότι εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε, να δράσουμε και να πράξουμε για να το εμποδίσουμε, να κουβεντιάζουμε γι' αυτό», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κυνηγοπούλου, ενώ προσθέτει ότι το νηπιαγωγείο γενικά είναι ένα πρόσφορο έδαφος για να ξεκινήσει η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.

«Το νηπιαγωγείο μας ανήκει στο "Eco Schools" και φέτος εκπονούμε και ευρωπαϊκό eTwinning πρόγραμμα με οικολογικό θέμα. Πιστεύω ότι το νηπιαγωγείο με τη συμβολή και των γονέων μπορούν να βάλουν στα παιδιά το σποράκι της οικολογικής συνείδησης», τονίζει η κ. Κυνηγοπούλου.

Στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενίου Λάρισας οι μαθητές έχουν λιγοστεύσει μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, καθώς από τους 42 μαθητές έχουν πλέον απομείνει οι 29. Στην τάξη της εκπαιδευτικού, Μαρίνας Γκουτζουρέλα, βρίσκονται πλέον μόνο δύο παιδιά τα οποία θέλησαν να στείλουν κι αυτά το μήνυμά τους στο πλαίσιο της Cop28.

«Όπως θα ξέρετε η Θεσσαλία πλημμύρισε, το χωριό μου είναι το Αρμένιο. Ήταν ένα όμορφο και καταπράσινο χωριό. Είχε όμορφη πλατεία, όμορφο σχολείο και όμορφη παιδική χαρά. Τώρα έχει παντού λάσπες και χαλούν συνέχεια τα παπούτσια μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Οι δρόμοι έχουν καταστραφεί. Και όλο το χωριό το ίδιο», γράφει η κάρτα της 8χρονης Εμμέλιας Κουτέρη από το Αρμένιο Λάρισας.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μαρίνα Γκουτζουρέλα, όταν ξεκίνησαν το σχολείο τον Οκτώβριο συζήτησαν για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και έθεσαν στα παιδιά το ερώτημα:΅«ποιος φταίει» .

«Αναρωτηθήκαμε λοιπόν φταίνε μόνο συγκεκριμένοι φορείς ή μήπως φταίμε και οι υπόλοιποι. Τότε ξεκινήσαμε να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, παρότι είναι μια έννοια δύσκολη να κατανοηθεί σε μαθητές και μαθήτριες 8 ετών. Έτσι σταθήκαμε κυρίως ότι ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, φέρει κι αυτός τις δικές του ευθύνες. Με αφορμή τα δικαιώματα των παιδιών που γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες, ένα από τα δικαιώματα που αναφέρθηκε ήταν η ελευθερία της έκφρασης, δηλαδή το δικαίωμά μας να λέμε δημόσια τη γνώμη μας, οπότε δουλέψαμε πάνω σε αυτό ώστε να φτάσει η φωνή μας κάπου επίσημα. Και έτσι δουλέψαμε ώστε να κάνουμε κάτι και για το παρόν και για το μέλλον μας. Γι' αυτό αποφασίσαμε και μια επιστολή στον πρωθυπουργό», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Γκουτζουρέλα και προσθέτει: «Το σχολείο μας δεν έχει πολυπληθή τμήματα. Αποχώρησαν 13 μαθητές. Διαλύθηκαν τα σπίτια τους, άλλοι φιλοξενούνται σε δομές, άλλοι σε οικεία πρόσωπα, άλλοι έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές, Έπρεπε να είμαστε 42 και τώρα είναι 29». Σύμφωνα με την κ. Γκουτζουρέλα, στην αρχή οι μαθήτριές της ήταν λίγο διστακτικές αλλά στην πορεία το έκαναν με χαρά.

«Παλεύουμε κάθε μέρα και κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Τα παιδιά έχασαν και φίλους και συμμαθητές και τους ψάχνουν. Όταν συννεφιάζει ο ουρανός αρχίζουν να φοβούνται, και με την πρώτη ψιχάλα ανησυχούν. Το βλέπουμε στα μάτια τους. Προσπαθούμε όμως να τους κάνουμε να ξεχνιούνται όση ώρα βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον», τονίζει η κ. Γκουτζουρέλα.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι ο χειριστής στην Ελλάδα των τριών διεθνών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση» και «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», των οποίων ιδρυτής και διεθνής συντονιστής είναι το Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE). Και τα τρία Δίκτυα είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ένα από τα καίρια θέματα που συζητούνται στην COP28 είναι η παγκόσμια Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση (Greening Education Partnership - GEP) που προωθεί η UNESCO, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την ενσωμάτωση της κλιματικής παιδείας. Η UNESCO αναμένεται να ανακοινώσει και τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για την επίτευξη των στόχων των τεσσάρων Πυλώνων της GEP.

Το FEE είναι στρατηγικός εταίρος της UNESCO για την υλοποίηση της GEP. Αν και η χώρα μας δεν έχει υπογράψει τη Σύμπραξη, η ΕΕΠΦ ήδη μετέχει στη Σύμπραξη και φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της, που θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό εθνικό στόχο.

Στόχος της παγκόσμιας Σύμπραξης για την Πράσινη Εκπαίδευση (Greening Education Partnership - GEP) είναι να προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να εφοδιάζουν τους πολίτες όλων των ηλικιών, με τις γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα της κλιματικής κρίσης, τη διασύνδεση των παγκόσμιων προκλήσεων βιωσιμότητας, αλλά και τους τρόπους συμβολής στην επίλυση προβλημάτων σε καθημερινό πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

