Ιωάννινα: Σκύλοι επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο και τον έριξαν στη λίμνη

Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα μετά από επίθεση αδέσποτων σε ηλικιωμένο στην παραλίμνιο, στην περιοχή του Μάτσικα.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης ο ηλικιωμένος περπατούσε στην παραλίμνιο, στο σημείο όπου λειτουργούν και καταστήματα, όταν τρία σκυλιά άρχισαν να τον κυνηγούν.

Για μία απόσταση εκατό μέτρων περίπου προσπάθησε να αποφύγει τη μανία τους. Τελικά στην προσπάθεια αυτή κατέληξε στα νερά της λίμνης.

Άλλοι περιπατητές έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Η συνδρομή αυτή και το γεγονός ότι γνώριζε κολύμπι ήταν κρίσιμοι παράγοντες που τον έσωσαν από τα χειρότερα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπισε την περιπέτεια με ψυχραιμία και αποδέχθηκε τη βοήθεια διερχόμενης οδηγού η οποία τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Epiruspost τόνισε ότι οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκλονιστικές.

«Βλέπαμε τα σκυλιά να κυνηγούν τον άνθρωπο για εκατό μέτρα περίπου μέχρι που έπεσε στη λίμνη. Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε νωρίτερα καθώς σκεφτόμαστε πως οποιοδήποτε χτύπημα ζώου μπορεί να μας μετατρέψει σε κατηγορούμενους. Να φέρει πρόστιμο και να οδηγήσει σε δικαστική περιπέτεια.. Είδαμε τον ηλικιωμένο να πέφτει στη λίμνη και τότε δύο άτομα τρέξαμε να τον βοηθήσουμε..» ανέφερε.

Πριν από λίγες ημέρες και πάλι στην ίδια περιοχή σημειώθηκε επίθεση από αδέσποτα. Το πρόβλημα για όσους περπατάνε ή διαμένουν στον Μάτσικα τείνει να γίνει μόνιμο.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα για όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα και την περιπέτεια του ηλικιωμένου ενημερώθηκε ο Δήμος Ιωαννιτών.

