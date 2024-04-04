Συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου η δίκη του πατέρα Αντώνιου και επτά εργαζομένων για τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμών και βάναυσων συμπεριφορών σε βάρος παιδιών φιλοξενούμενων σε δομές.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης, που αφορά το χρονικό διάστημα 2018 έως και τον Αύγουστο του 2022, περιλαμβάνονται κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή που βαρύνουν τους εργαζόμενους ενώ στον πατέρα Αντώνιο αποδίδεται η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στα παραπάνω αδικήματα.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κληρικός γνώριζε ή και υπαγόρευε τις επίδικες συμπεριφορές ως μεθόδους τιμωρίας σε βάρος ανηλίκων παιδιών.

Η δίκη ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα και διακόπηκε λόγω αναβολής που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης για λόγους υγείας με την υπόθεση να φθάνει, μετά από δύο αναβολές, στη Δικαιοσύνη μετά από έρευνα της εισαγγελίας Ανηλίκων, με αφορμή καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που αποτελούν άλλη δικογραφία, ενώ σε βάρος του κληρικού εκκρεμεί και δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού.

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρονται να έχουν τελεστεί στις δομές της Αθήνας, του Βόλου, της Χίου και της Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

