Στην άμεση σύλληψη του δράστη που εξαπάτησε ηλικιωμένη στην Λεύκα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.

Πρόκειται για 51χρονο Βούλγαρο που χθες επικοινώνησε τηλεφωνικά με 87χρονη την οποία “ενημέρωσε” για τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού της και απαίτησε 7.000 ευρώ για έξοδα δήθεν χειρουργείου.

Η γυναίκα άφησε τα χρήματα σε κάδο απορριμμάτων και ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία.

Oι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν σε Airbnb, στην Πάτρα.

Τα χρήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Ο κατηγορούμενος για κακούργημα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και την Παρασκευή θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Πηγή: Flamis.gr

