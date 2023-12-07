Σοκαρισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων και οι φιλόζωοι του Βόλου από το έγκλημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Πευκάκια, με τον θάνατο μίας αδέσποτης σκυλίτσας από σκάγια. Η αδεσποτούλα βρήκε τραγικό θάνατο λίγες ημέρες πριν από τη μεταφορά της στην Αθήνα για να συναντήσει την νέα της οικογένεια.

Την ώρα που όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην Αράχωβα και στην κακοποίηση που οδήγησε στον τραγικό θάνατο του «Όλιβερ», του χάσκι που βρέθηκε άγρια κακοποιημένο και βασανισμένο, ένα παρόμοιο έγκλημα έρχεται να αναστατώσει την κοινωνία του Βόλου, δυστυχώς όχι για πρώτη φορά.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης φιλόζωη, η οποία φροντίζει αδέσποτα στα Πευκάκια μετέβη στο σημείο, προκειμένου να τα ταΐσει. Ένας κτηνοτρόφος την ενημέρωσε πως ένα από σκυλάκια είναι πνιγμένο. Ο τρόμος αμέσως την κυρίευσε. Έτρεξε στο χωράφι που τριγυρνούν τα μικρά αδέσποτα και το θέαμα που αντίκρισε ήταν φρικιαστικό. Η μικρή, μόλις ενός έτους Μπέλλα ήταν δολοφονημένη και κείτονταν στο χωράφι. Το σώμα της σκυλίτσας ήταν γεμάτο σκάγια ενώ ένα σχοινί βρέθηκε δίπλα στον λαιμό της, με την ίδια να πιστεύει ότι όποιος προχώρησε σε αυτή την εγκληματική ενέργεια έσυρε το ζώο μέχρι το χωράφι, όπου και το άφησε.

Η φιλόζωη πήρε αμέσως τον κτηνίατρό της, ο οποίος ενημέρωσε τον Κτηνιατρικό Σύλλογο που με τη σειρά του έκανε γνωστό πως επειδή πρόκειται για κακοποίηση θα πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία. Η ίδια ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, που έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε αυτοψία, ενώ υπάλληλοι του Δήμου πήραν το πτώμα του ζώου και το μετέφεραν στον κτηνίατρο. Το σώμα της μικρής Μπέλλας ήταν γεμάτο σκάγια.

Σύμφωνα με τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου Βόλου, η πρώτη εικόνα που είχε για το άτυχο ζώο είναι πως είναι πυροβολημένο με σκάγια για πουλιά. Αύριο θα γίνει η νεκροψία προκειμένου να βρεθεί η αιτία θανάτου. Το πόρισμα του κτηνιάτρου, εφόσον έγινε και η σχετική καταγγελία στην αστυνομία, θα προωθηθεί στην αστυνομία και αναλόγως τα ευρήματα θα κινηθεί διαδικασία ίσως και με την Εισαγγελία.

Η μικρή Μπέλλα, μόλις ενός έτους είχε κι άλλα αδερφάκια. Με τις κινήσεις φιλόζωων όλα βρήκαν οικογένεια, μεταξύ αυτών και η Μπέλλα. Όμως, όπως μεταφέρει η φιλόζωη που τη φρόντισε, ήταν ένα πολύ φοβικό σκυλάκι, που δεν γάβγιζε, δεν κυνηγούσε αυτοκίνητα και μετά από τον αποχωρισμό από τα αδέρφια της είχε πέσει σε κατάθλιψη. Παρόλα αυτά είχε βρεθεί οικογένεια για εκείνη στην Αθήνα. Όμως οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν σκέφτηκαν να περιμένουν λίγες ημέρες για να μπορέσουν πιο εύκολα να την προσεγγίσουν και να την πιάσουν και να τη μεταφέρουν έπειτα στη νέα της οικογένεια. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβαν…

Η φιλόζωη που βρήκε το άψυχο σώμα της Μπέλλα, ζητά να βρεθεί ο ένοχος που το προκάλεσε αυτό και να τιμωρηθεί. Φοβάται όμως και για τα υπόλοιπα αδέσποτα που ζουν στην περιοχή μην τυχόν έχουν την τραγική τύχη της Μπέλλα.

Η νομοθεσία

Η νομοθεσία για την κακοποίηση των ζώων έχει αλλάξει το 2021 και έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα με τον νόμο 4830/2021 για την προστασία των ζώων, επανακαθορίστηκαν οι ποινές για την κακοποίηση των ζώων και την εξασφάλιση της ευζωίας των, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου είναι οι κάτωθι.

Φόνος και βασανισμός ζώου, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου). (Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός):

Κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή μέχρι 500 ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από 50 έως 100 Ευρώ.

